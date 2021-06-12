Gündemi sallayan iddia! Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın kaçma sebebini açıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, yaptığı hamleler ile Ankaralılara aratmayan Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir kullancı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "Melih Bey, neden bir TV kanalında Mansur Yavaş'la yan yana gelmiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Kullancıya cevap veren Melih Gökçek, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Mansur kaçmayacak da kim kaçacak?"

CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda vurgun olduğunu belirten Gökçek, şunları yazdı:

"Kaç kez davet ettim, Mansur benimle TV'ye çıkmaya cesaret edemiyor. İstediğin televizyonda çıkalım, bir sen sor bir ben.

Şu anda belediyede sayısız vurgun var. Bunları tek tek Mansur'a sorsam cevap vermesi imkansız.

Mansur kaçmayacak da kim kaçacak?"