  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Takım Roma'dan ayrıldı
Aşı sayısı 33 milyonu aştı
Gündem Gündemi sallayan iddia! Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın kaçma sebebini açıldı
Gündem

Gündemi sallayan iddia! Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın kaçma sebebini açıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ı terletecek bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:55:00 - 2021-06-12 12:58:40
Gündemi sallayan iddia! Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın kaçma sebebini açıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, yaptığı hamleler ile Ankaralılara aratmayan Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir kullancı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "Melih Bey, neden bir TV kanalında Mansur Yavaş'la yan yana gelmiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Kullancıya cevap veren Melih Gökçek, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Mansur kaçmayacak da kim kaçacak?"

CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda vurgun olduğunu belirten Gökçek, şunları yazdı:

"Kaç kez davet ettim, Mansur benimle TV'ye çıkmaya cesaret edemiyor. İstediğin televizyonda çıkalım, bir sen sor bir ben. 

Şu anda belediyede sayısız vurgun var. Bunları tek tek Mansur'a sorsam cevap vermesi imkansız.

Mansur kaçmayacak da kim kaçacak?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay