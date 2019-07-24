Gündemi karıştıracak iddia: Hakan Atilla davasında CHP parmağı mı var?

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

FETÖ’nün uygulamaya çalıştığı 17-25 Aralık darbe girişimi, FETÖ’nün isteği üzerine 2017 yılında yeniden denendi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, FETÖ iftiraları ile 27 Mart 2017 tarihinde gözaltına alınmasının ardından, 29 Mart’ta tutuklandı. Atilla’nın tutuklanması ile sonuçlanan davada CHP’nin de rol oynadığı ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir’in, davaya FETÖ’nün sahte raporunu götürerek delil olarak kullandırdığı iddia edildi.

"CHP’li Aykan Erdemir, davada yalancı tanıklık yaptı"

Hakan Atilla’nın tutuklanmasıyla nihayete eren kumpas davasında CHP’li bazı isimlerin aktif rol üstlendiği iddia edildi. fetogercekleri sitesinde yer alan iddiaya göre; CHP’li eski Milletvekili Aykan Erdemir, FETÖ’nün hazırladığı sahte raporu mahkemede delil olarak kullandırmasının yanı sıra davada yalancı tanıklık da yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısına güvenmiyor, dokunulmazlığını kaldırmıyorsun, orada gidip yargılanmıyorsun. ABD Yargısı seni yargılıyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz, büyük bir ihtimalle bütün pislikler ortaya çıkacak" sözlerini CHP-FETÖ ilişkisine yoran site, o dönem Parti Meclisi Üyesi olan Erdal Aksünger’in de davayı takip etmek için ABD’ye gittiğini hatırlattı.