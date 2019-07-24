0553 313 94 23

Gündemi karıştıracak iddia: Hakan Atilla davasında CHP parmağı mı var?

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tutuklanması ile sonuçlanan davada CHP’nin parmağının olduğu iddia edildi. İddiaya göre eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir ile eski komiser FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz, FETÖ’nün hazırladığı sahte raporu delil olarak göstererek Atilla’nın tutuklanmasında etkin rol oynadılar.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
Gündemi karıştıracak iddia: Hakan Atilla davasında CHP parmağı mı var?

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

FETÖ’nün uygulamaya çalıştığı 17-25 Aralık darbe girişimi, FETÖ’nün isteği üzerine 2017 yılında yeniden denendi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, FETÖ iftiraları ile 27 Mart 2017 tarihinde gözaltına alınmasının ardından, 29 Mart’ta tutuklandı. Atilla’nın tutuklanması ile sonuçlanan davada CHP’nin de rol oynadığı ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir’in, davaya FETÖ’nün sahte raporunu götürerek delil olarak kullandırdığı iddia edildi.

"CHP’li Aykan Erdemir, davada yalancı tanıklık yaptı"

Hakan Atilla’nın tutuklanmasıyla nihayete eren kumpas davasında CHP’li bazı isimlerin aktif rol üstlendiği iddia edildi. fetogercekleri sitesinde yer alan iddiaya göre; CHP’li eski Milletvekili Aykan Erdemir, FETÖ’nün hazırladığı sahte raporu mahkemede delil olarak kullandırmasının yanı sıra davada yalancı tanıklık da yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısına güvenmiyor, dokunulmazlığını kaldırmıyorsun, orada gidip yargılanmıyorsun. ABD Yargısı seni yargılıyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz, büyük bir ihtimalle bütün pislikler ortaya çıkacak" sözlerini CHP-FETÖ ilişkisine yoran site, o dönem Parti Meclisi Üyesi olan Erdal Aksünger’in de davayı takip etmek için ABD’ye gittiğini hatırlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
  1. FETÖ
  2. CHP
  3. Hakan Atilla
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Somali’deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi
    1. Somali’deki Türk askeri eğitim üssü..
    2. Muhterem Kılıç: "Basın, demokrasimizin..
    3. Ordu medyasından güç birliği
    4. Bu alternatif yol D-100’ü rahatlatacak
    5. Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda..
    6. AK Parti Milletvekili Arvas’tan..
    7. Ceyhan Denetimli Serbestlik..
    8. Fuat Oktay: Dijital Türkiye'de yeni..
    9. EYOF 2019’da judoculardan 3 madalya..
    10. Tokat’ta keneye karşı beç tavuğu..
    11. Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3..
    12. Sultangazi Belediyesi tercih danışma..
    13. 7 ilde büyük operasyon başlatıldı! 40..
    14. Mustafa Şentop: Türkiye vatandaşların..
    15. Tarım ve orman sektörü masaya yatırıldı
    16. Türkiye tarımında Ürün İhtisas Borsası..
    17. Toplumsal dayanışma mağazasından 4 bin..
    18. AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve..
    19. Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü..
    20. Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Zonguldak..
    21. Devrilen traktörün altında kalan adam..
    22. Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet..
    23. Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever’den..
    24. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj..
    25. Bursa'da hortum paniği! 20 dakika sürdü
    26. Metruk binada yıkım çalışması
    27. Somali’deki Türk askeri eğitim üssü..
    28. Başkan Akın’dan 24 Temmuz Basın..
    29. Fahri trafik müfettişleri toplantısı
    30. Spor alanları ve çocuk parkının..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?