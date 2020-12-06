  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gündemi altüst eden iddia: Hamaney öldü
Dünya

Gündemi altüst eden iddia: Hamaney öldü

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:14:00 -
Gündemi altüst eden iddia: Hamaney öldü

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Hamaney’in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney’in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti. 1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı
Spor

Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay