Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda

Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın başındaki isim olan David Beasley, kimsenin 2021 yılında dertlerin biteceğini beklememesi gerektiğini belirterek, “Milyarlarca dolarımız olmadan, 2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” dedi.



Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı’nın tepe ismİ David Beasley, Amerikan basınına konuştu.

Associated Press’e açıklamalarda bulunan Beasley, bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylerken, kurumun yaptığı işlerin göz önüne çıkması adına bu ödülün çok büyük bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Fakat Beasley son dönemde sık sık konuşulan, “2020 çok kötü geçti, 2021’de hepsi geçecek” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Beasley, “Nobel Barış Ödülü, bizim yaptığımız işi gözler önüne sererken aynı zamanda dünya liderlerine gelecek yılın daha da kötü bir hal alacağını hatırlattı. Milyarlarca dolarımız olmadan, 2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” dedi.Beasley, gelecek yıl durumun çok daha kötü olacağını dile getirerek, özellikle Afrika ve Güney Amerika’da açlık ve kıtlıkla karşılaşılacağını vurguladı.





