  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gündeme outran finaller sonrası Ceferin’den TFF çıkışı! Tebrik etti…
Spor

Gündeme outran finaller sonrası Ceferin’den TFF çıkışı! Tebrik etti…

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:18:00 -
Gündeme outran finaller sonrası Ceferin’den TFF çıkışı! Tebrik etti…

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.
UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını ifade eden Büyükekşi, Ceferin'e teşekkürlerini iletti.
Bu kararı UEFA yönetim kurulu olarak aldıklarını ifade eden Aleksander Ceferin, Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ederek yapılan iş birliği için de teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23