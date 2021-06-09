Gündeme bomba gibi düşen iddia! İşte ABD'nin Türkiye hakkında alacağı karar

Washington'da Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Çağaptay, Ankara ile Washington arasında krize neden olan S-400'ler konusunda iki ülke arasında orta yol bulunduğunu belirterek, “Biden, S-400'lere yönelik yaptırımlardan vazgeçecek' iddiasında bulundu.

Washington'da Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rus S-400'ler konusunda ilginç bir iddiada bulundu.

Çağaptay, Ankara ile Washington arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin "Türkiye-ABD ortak gözetimine alınacağını" iddia etti.

Biden ile Erdoğan arasında 14 Haziran'da yapılacak görüşmeye atıfta bulunan Çağaptay, "Erdoğan, S-400'leri ABD-Türkiye orta gözetimine alacak. Bu bir NATO tesisinde olacak. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Kabil havaalanının kontrolü Türkiye'ye verilecek. Böylece koalisyon ülkelerinin elçiliklerinin güvenliği sağlanmış olacak. Buna karşılık Biden, S-400'lere yönelik yaptırımlardan vazgeçecek." dedi.

Söz konusu iddia ABD'li yetkililer tarafından resmi olarak dile getirilmiş değil. Türkiye, S-400'ler nedeniyle Trump yönetimi tarafından F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, CAATSA yaptırımları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine almıştı.

Ankara daha sonra F-35 programında kalmak için Washington DC'nin en prestijli hukuk firmalarından biri olan Arnold & Porter'la anlaşmıştı.

Blinken: Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde yapılan ve bakanlığın 2022 bütçesinin ele alındığı oturumda ABD'nin dış politika önceliklerine ilişkin soruları yanıtladı. Blinken, daha önce sarfettiği "Türkiye bir NATO müttefiki gibi davranmıyor" sözlerini yineledi.

Türkiye hakkında da senatörlerin sorularına yanıt veren Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'deki son durum, insan hakları, hapisteki gazeteciler ve Rusya'dan S-400 alımı gibi birçok başlığı Başkan Joe Biden'ın 14 Haziran'da görüşeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini söyledi.

Senato'da Komisyon Başkanı Robert Menendez'in Türkiye hakkındaki sorusunu yanıtlayan Bakan Blinken, Senatör'ün uluslararası hukuk ihlalleri hakkındaki endişelerini paylaştığını belirtti ve Türkiye'nin bazı dış politikalarını "sorunlu" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Euronews