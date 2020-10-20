Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor.
Son 24 saatte onlarca kayıp veren Ermenistan ordusunun yayınladığı bir video, Türk SİHA'larından korunmak için seçilen yöntemi gözler önüne serdi.
Dağlık Karabağ savaşındaki çatışmalar yirmi dördüncü gününe girerken, gece boyunca cephe hattında gerçekleşen patlamaların sesleri yakınlardaki şehirlere kadar ulaştı.
Ermeni cephesi şokta
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli'de karşı saldırı düzenleyen 30 kadar Ermenistan askerinin imha edildiğini Twitter mesajıyla duyurdu.
Yayınlanan resmi görüntülerde zırhlı araçların yanı sıra Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerinin de insansız hava araçlarıyla vurulduğu görüldü.
Çatışmalar Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan çevresinde yoğunlaşmış durumda, Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam şehirlerine top atışları yaptı.
Azerbaycan ordusu Pazartesi günü ele geçirilen silah ve zırhlı araçların görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ yönetiminin açıklamasına göre şimdiye kadar 729 Ermenistan askeri savaşta öldü. Azerbaycan tarafı bu sayıyı binlerle ifade ediyor.
Kamufle oldular
Ermenistan yerel medyası ise, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından korunmak için kamyonların kamufle edildiğini gösteren görüntüler yayınladı.
Videoda Rus üretimi omuzdan fırlatılan karadan havaya füze Igla-S MANPAD'larının da söz konusu kamyonda taşındığı görüldü.