Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar: Meral Akşener içki içmeyeni sürdü

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, Millet Haber Ajansı’na şok açıklamalarda bulundu. Sonunur, 28 Şubat sürecinde yaşadığı bir anısında alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti.

Kemal Sonunur Millet Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Emniyet Müdürü olduğu dönemde başından geçen bir anısını paylaştı.

Sonunur, anısını şu sözlerle paylaştı:

“Etimesgut İlçesi Emniyet Müdürü olarak Erol Tutal Paşa beni yemeğe davet etti. İçeri girdiğimde masalarda kiloluk alkoller vardı. Orada 28 Şubat’ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol Paşa ayağa kalktı, önüme boş bardağı sürdü, içine alkol koydu buyur Kemal Müdürüm diyerek şerefine kadeh kaldırıyoruz dedi. Bende alkol almadığımı bunun yerine su, kola, ayran içiyim dedim oda, olur mu bir yudum al bırak dedi. Ben de 1986’da hanımımla hacca gittim ben bunu içmem size saygım sonsuz, kafana sık deyin kafama sıkıyım ama bunu içmem dedim. Daha sonra bana müsaade diyerek oradan ayrıldım. 2 gün sonra tayinimin çıktığını öğrendim. Anladım ki Erol Paşa İçişleri Bakanı olan Meral Akşener’e söyledi o’da benim tayinimi Niğde’ye çıkarttı”

Sonunur, O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a durumu anlattığını, Erdoğan’ın yatay geçiş yazısı yazarak, İstanbul’da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini ancak Meral Akşener’in onaylamadığını söyledi.