Gündemde çok önemli konular var! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye’ye müteşekkirim!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Karagahı'nda gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken görüşmede, "Birkaç hafta önce Ankara'dayken çok güzel istişareler gerçekleştirdik. Bugün bunların devamını getirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Blinken, "Açıkçası Gazze'de hepimizin mücadele etmeye çalıştığı bir kriz var. (NATO'nun) Haziran ayındaki zirveye ve 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken, İsveç'in katılımı da dahil olmak üzere NATO olarak birçok meselemiz var. Diğer konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı da var. Tüm bu konulara dair bakış açılarımızı paylaşma fırsatı bulduğum için müteşekkirim. Önemli, çok değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile yaptığımız iş birliği için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Fidan ise görüşmede, "Bugün NATO Bakanlar Toplantısı'na katılmak için buradayız ve gündemimizde çok önemli konular var. Çok samimi ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve iş birliğimize gerçekten değer veriyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak savunmanın nasıl güçlendirileceği, Ukrayna’ya desteğin arttırılması ve ortaklığın derinleştirilmesi konularını ele alacaklarını ifade ederek, “Müttefiklerimiz Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteklerini sürdürmektedir ve Ukrayna’yı NATO’ya yaklaştırmaya kararlıyız” dedi.

Yarın da devam edecek olan toplantıda Ukrayna-Rusya savaşının son durumu, Gazze’deki insanlık dramı, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumu, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun düzenlenmesi bekleniyor.

Fidan’ın ikili temasları

Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan’ın toplantı marjında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.