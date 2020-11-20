GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.
(İstanbul/11.00/14.00)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.
(İstanbul/11.00/14.00)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23