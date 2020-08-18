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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-08-18 06:41:45 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00)

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