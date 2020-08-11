GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/14.30)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/14.30)
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