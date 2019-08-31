GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1‪- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılacak.



(İstanbul/16.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Japonya)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ​​​partisinin Dış İlişkiler Başkanları Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını ​​​yapacak.

(Trabzon/09.35)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, Poyrazköy’de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı" düzenlenecek.



(İstanbul/20.30)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Sivas YHT hattı şantiyesi ile ray montajını inceleyecek.



(Yozgat/10.45/13.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

2- Hong Kong'da, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong)







SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de başlayacak.

- Organizasyonun, Türkiye'nin maçının bulunmadığı ilk gününde A Grubu'nda Polonya-Venezuela ve Fildişi Sahili-Çin, B Grubu'nda Rusya-Nijerya ve Arjantin-Güney Kore, C Grubu'nda İran-Porto Riko ve İspanya-Tunus, D Grubu'nda ise Angola-Sırbistan ve Filipinler-İtalya maçları oynanacak.

(Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30)



2- Süper Lig'de 3. haftaya Konyaspor-Antalyaspor, Göztepe-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.



(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45)



3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor, Altay-Balıkesirspor, Akhisarspor-Altınordu müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.00/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45)



4- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor.

5- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sona erecek.

6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle sürüyor.

(Mersin/15.00)

7- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Walbrzych/17.15)

8- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonu Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor ve Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Sivas/16.00/Ankara/16.30)

10- TFF 3. Lig'de yeni sezon 3 maçla start alacak.





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