Ukrayna'dan Rusya'ya Akdeniz'de şok baskın! 2 bin kilometrelik mesafeden "gölge filoyu" vurdular

Ukrayna'dan Rusya'ya Akdeniz'de şok baskın! 2 bin kilometrelik mesafeden "gölge filoyu" vurdular

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Akdeniz sularında Rusya'ya ait olduğu belirtilen "QENDIL" isimli petrol tankerine insansız hava araçlarıyla (İHA) operasyon düzenlediğini iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU), Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.

