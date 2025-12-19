  • İSTANBUL
Gündem Avrupa’da çürüme çocuklara kadar indi! Refah ülkesi dedikleri İsveç el bombası atan çocukları konuşuyor
Avrupa’da çürüme çocuklara kadar indi! Refah ülkesi dedikleri İsveç el bombası atan çocukları konuşuyor

Batı’nın sözde medeniyet merkezi İsveç’te ahlaki çöküş ve güvenlik zafiyeti hat safhaya ulaştı.

Suç örgütlerinin pençesine düşen küçük yaştaki çocuklar, para karşılığında birer terör makinesine dönüştürülüyor. Son olarak Gothenburg kentinde bir apartmana el bombası atan 14, 16 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarının yargılanmasına başlanması, Avrupa’nın içine düştüğü karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulusal basındaki haberlerde, Eylül 2025'te 14, 16 ve 17 yaşlarındaki 3 kız çocuğunun "İsveç'in Gothenburg kentindeki bir apartmana el bombası atması sonucu kamu güvenliğine tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle başlatılan dava süreciyle, küçük çocukların suça karışmasının ülkede yeniden gündeme geldiğine işaret edildi.

 

İsveç'teki bir suç örgütüne bağlı sohbet ağından, çocukların suça teşvik edildiği vurgulanırken özellikle suçtan muaf tutulacak yaşlardaki çocukların para karşılığında çeşitli suçlara yönlendirildiği ifade edildi.

 

En son eylülde Gothenburg kentindeki bir apartmana el bombası atan 16 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarına ilişkin davanın bu hafta başladığı, 14 yaşındaki çocuğun ise sadece "ifade vermesi" için mahkemeye geleceği belirtildi.

Haberlerde, çocukların işledikleri suçtan pişman oldukları aktarıldı.

 

Konuya ilişkin daha önce yapılan araştırmalarda da İsveç'teki suç örgütlerinin "kırılgan" yapıdaki çocukları hedef alarak suça teşvik ettikleri, geçen yıl yüzlerce çocuğun çeşitli suçlardan yakalandığı belirtildi.

 

Yorumlar

Vay vay

Bizde de şiddet ilkokullara kadar inmiş..
