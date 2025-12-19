Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Türkiye’nin içerisinde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından da ‘Ümmetin Lideri’ olarak görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından camiden ayrıldı.