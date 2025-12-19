  • İSTANBUL
Bay Kemal’den 'Siyaseti bıraktı' iddialarını cevap: Buradayım be buradayım!

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘siyaseti bıraktığına' dair ortada dolaşan iddialara cevap verdi.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaseti bıraktığı yönündeki iddialar, ofis ekibi tarafından yalanlandı. Kılıçdaroğlu’nun ofis ekibi, eski genel başkanın “aktif siyaseti bıraktı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, CHP’deki koltuğunu 'sırtından hançerlenerek' kaybetmesinden hemen önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 2023 yılında son kez kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını ellerini masaya vurarak “Buradayım be buradayım” sözleriyle duyurmuştu.

