Hindistan'dan kirli oyun! Pakistan'a giden suyu kestiler resmen silah olarak kullanıyorlar

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, Dar, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında diplomatik temsilcilerle yaptığı görüşmede, "Güney Asya'da barış ve istikrarı tehdit eden bir duruma" dikkat çekmek istediğini belirtti.

Dar, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı nisanda tek taraflı olarak askıya aldığını ve son dönemde ise hükümlerine yönelik "esaslı ihlallerde bulunduğunu" ifade etti.

Anlaşma kapsamındaki Chenab Nehri'ndeki su akışında bu yıl mayıstan bu yana ikinci kez ani değişimler gözlemlediklerini aktaran Dar, bu durumun bölgesel istikrarı ve uluslararası hukuku tehdit edeceğini dile getirdi.

Dar, su seviyelerinde "Pakistan'a bilgi vermeden" yapılan bu değişimlerin, Hindistan'ın "suyu silah olarak kullandığını" gösterdiğini belirtti.

- Hindistan'a, anlaşma hükümlerine uyma çağrısı

Su seviyesindeki dengesizliğin ülkenin gıda ve ekonomik güvenliğini tehlikeye attığına işaret eden Dar, Hindistan'a, meseleye ilişkin yönelttikleri sorulara yanıt vermesi ve İndus Suları Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Dar, Hindistan'ın bölgede "yasa dışı barajlar" inşa ederek de anlaşmanın dışında hareket ettiğini ve Pakistan'ın güvenliğini riske attığını söyledi.

Hindistan, 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, dün düzenlenen basın toplantısında, 7-15 Aralık tarihlerinde Chenab Nehri'nin debisinde ani dalgalanmalar gözlemlendiğini söylemiş, İndus Suları Anlaşması'nda öngörülen prosedürler çerçevesinde Hindistan'a mektup göndererek konuya ilişkin açıklama talep edildiğini aktarmıştı.