ABD'de jet düştü! Ölüler var
Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina eyaletinde korkunç bir havacılık kazası meydana geldi. Statesville Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan "Cessna 550" tipi özel jetin yere çakılması sonucu uçakta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yükselen dev alevler uçağı küle çevirirken, yetkililer jetteki herkesin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
ABD'nin North Carolina eyaletinde, özel jetin iniş sırasında düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, ‘Cessna 550’ tipi özel jetin North Carolina eyaletinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü duyurdu. Kaza sonrasında çıkan yangın sebebiyle kesin yolcu listesinin açıklanamadığı belirtilirken, jetteki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.
