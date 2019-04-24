GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarını kabul edecek, Trakya Üniversitesi "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" konserine katılacak.



(TBMM/10.00/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek.

(Ankara/12.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı "İstihdam Seferberliği Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle çöken binanın olduğu bölgede incelemede bulunacak.

(İstanbul/13.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi, Fransız Askeri Mezarlığı, Cape Helles Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenecek törenlere katılacak.

(Çanakkale/10.00/12.45/13.25/16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katılacak.

(İstanbul/12.30/12.00)

7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.



(TBMM/14.00)







EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı sektörel güven endekslerini ve şubat ayı inşaat maliyet endeksini duyuracak.



(Ankara/10.00)









DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)



2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.



(Hartum)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)









GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile üyeler, Yüksek Mahkeme'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı ilçesinde Fidan Dikim ve Uçurtma Şenliği'ne katılacak.

(Ankara/12.00)



2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Manisa/20.00)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşılaşacak.



(Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30)



4- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. ve 2. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.



(İstanbul/12.30/17.00)



5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00)



7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Halkbank, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.



(Ankara/18.30)



9- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İtalya'nın Dinamo Sassari ile Almanya'nın s.Oliver Würzburg takımları karşı karşıya gelecek.



(Sassari/21.30)







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