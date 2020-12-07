GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başlayacak.

(TBMM/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenecek Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi'ne (UKAFEST) katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Sakarya/09.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.





SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftası Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/19.30)

2- Katar'da gerçekleştirilecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kura çekimi İsviçre'de yapılacak; A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Zürih/20.00)

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir oyuncu, salı günü gerçekleştirilecek Paris Saint Germain maçına ilişkin Parc des Princes Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını statta yapacak.

(Paris/21.00/21.30)

4- Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kulüp tesislerinde düzenlenecek basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Paris/16.00)

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