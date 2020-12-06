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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Aralık 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Aralık 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:00:18 -
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Atalyaspor-MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Denizli/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 12. haftası Altınordu-Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor-Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Adana/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 7. haftadan ertelenen 1 ve 3. Grup'ta 9. haftadan ertelenen 3 maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.15)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası VakıfBank-İlbank, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftadan 1 maç ve 7. haftadan ertelenen 1 yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 8. haftadan tek karşılaşma oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/20.10)


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