GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ortahisar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması"na katılacak.

(Trabzon/14.00)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

2- TOBB ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" anlaşması imzalanması dolayısıyla düzenlenen törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılacak.​​​​​​​

(Ankara/13.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da yönetim ile Taliban arasında yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak.

(Doha/Kabil)

2- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılmasına yönelik karara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Doha)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





GÜNCEL

1- İzmir'de 2017 yılında PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önleyen kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında kabri başında anılacak.

(Elazığ/10.00)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





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