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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2021
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2021

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:00:31 -
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Kayseri/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay, İstanbulspor-Ankaraspor, Giresunspor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bandırma/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Samsun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla ilk devre sona erecek.

(İzmir/13.00/Muğla/17.30/Ankara/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

- Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, OGM Ormanspor-Galatasaray, BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.

(Samsun/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/14.30/Kayseri /15.30/Elazığ /16.00 /Mersin / 16.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

6- Hentbol 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Ocak'ta Eskişehir'de ve 9 Ocak'ta deplasmanda Polonya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, Eskişehir Hilton Garden Inn Oteli'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

7- 2021 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak.


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