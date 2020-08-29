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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:00:40 -
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Federasyon Kupası sahibi Arsenal, Wembley Stadı'nda Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

(Londra/18.30)

2- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, İstanbul Boğazı'nda başlayacak.

(İstanbul/12.00)


***

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