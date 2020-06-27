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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-06-27 00:00:21 -
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftaya Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/Trabzon/İzmir/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Eskişehirspor-Altay, Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Boluspor, Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Eskişehir/Ankara/17.30/İzmir/Adana/20.00)

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