GÜNDEM ÖZETİ / 23 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/09.30)



2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan Belediye Başkanlığı ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Çayırhan Tüneli Şantiyesi'nde projeye ilişkin brifing alacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek; Yeşilvadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ile Çeşniğir Kanyonu'nda incelemelerde bulunacak; Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni'ne, İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/12.35-17.00)

2- Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30)

3- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor-Altay maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/İzmir/19.00)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için prensipte anlaşma sağlanan Orhun Ene ile çevrim içi düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00)

5- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'a konuk olacağı maç için İngiltere'ye gidecek.

(İstanbul/12.00)

6- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Manchester United maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Manchester/21.30/22.00)

7- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2. haftadan ertelenen Siirt İl Özel İdaresi Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 7. haftadan ertelenen 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor maçları yapılacak.

(Siirt/Aksaray/13.00)





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