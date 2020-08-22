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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:01:22 -
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa Buluşması'na katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi alanında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına katılacak, Sıcaksu ve Yunuseli Eski Havaalanı Dönüşüm alanlarında inceleme yapacak.

(Bursa/10.30-17.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu, Alaca ve Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Çorum/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Trablus) 

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ve spor kompleksini ziyaret edecek, Yalova Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşacak. Bakan Kasapoğlu, yurt inşaatında incelemede bulunacak, Çiftlikköy Belediyesini ziyaret edecek.

(Yalova/13.30/14.30/15.00/15.30/16.15/17.15/18.00)

2- Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin olağan divan kurulu toplantıları online gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

3- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye 2. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Osijek/21.00)

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