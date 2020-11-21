GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/12.00)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Kayseri/12.00-14.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/13.30)





GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katılacak.

(Ankara/13.45)

2- Süper Lig’de 9. hafta mücadelesi başlayacak, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Denizli/16.00)

3- TFF 1. Lig’in 10. haftası Altınordu-İstanbulspor, Beypiliç Boluspor-Ankaraspor, Bursaspor-Adanaspor, Giresunspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/Bolu/13.30/Bursa/16.00/Giresun/19.00)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.30)

5- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sona erecek.

(Prag/12.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray-Türk Telekom ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Muğla/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftası Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Galatasaray ve Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Samsun/13.00/Elazığ/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/15.15/İstanbul/17.30)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Bursa/Yozgat/16.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank-Türk Hava Yolları, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nın 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor’u konuk edecek.

(İzmir/17.00)

11- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmada Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını ağırlayacak.

(Kastamonu/13.00)





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