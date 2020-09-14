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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:01:02 -
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek.

(Antalya/14.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak.

(Çanakkale/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim, Perakende Satış ve Ciro endeksleri ile ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesi, Balıkesirspor-Giresunspor ve Akhisarspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/Manisa/19.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftası Haliliye Belediyespor-Altekma maçıyla tamamlanacak.

(Şanlıurfa/14.30)




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