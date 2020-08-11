GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yahşihan, Bahşili ve Keskin ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hasandede Türbesi'ni ziyaret edecek, Emine Bulut'un ailesiyle bir araya gelecek.



(Kırıkkale/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.







GÜNCEL

1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu, Almanya'da Shakhtar Donetsk-Basel, Wolverhampton-Sevilla maçlarıyla tamamlanacak.



(Gelsenkirchen/Duisburg/22.00)







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