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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:00:36 -
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yahşihan, Bahşili ve Keskin ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hasandede Türbesi'ni ziyaret edecek, Emine Bulut'un ailesiyle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Trablus) 

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu, Almanya'da Shakhtar Donetsk-Basel, Wolverhampton-Sevilla maçlarıyla tamamlanacak.

(Gelsenkirchen/Duisburg/22.00)


***

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