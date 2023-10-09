  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!

Enerji bakanı Bayraktar dünyaya ilan etti! Kerkük petrolü hakkında yeni mesajı: Haftaya akacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!

Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!
Gündem Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı
Gündem

Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 03:44:00 -
Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı

7 Ekim 2023 Cumartesi günü, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından İsrail hükümeti savaş hali ilan etti. Gazeteci-Yazar Banu Avar da bomba bir iddiada bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı. Öncki gün başlayan çatışmanın ardından Gazeteci Yazar Banu Avar, Youtube hesabından çarpıcı açıklamalara dikkat çekti.

İşte Banu Avar’ın açıklamaları:

“7 Ekim 2023 Ortadoğu’nun şekil değiştirdiği gün olarak anılacak! Ortalık bir anda kana, dumana bulandı. Her yanı ajan, muhbir, silah, koruma kalkanı füze dolu olan İsrail’e bir iki düzine Filistinli saldırdı. Ayaklarında terlikler tank üzerinde pozlarla karakollara girdiler, kimse onları engelleyemedi. Olaylar 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın 50. Yıldönümünde oldu ve sürüyor. Sosyal medya birkaç saat içinde Filistinli silahlı güçlerin Hamas askerlerinin İsraillilere saldıran katliam filmleriyle doldu. Bombalanan binalar, kaçışan insanlar her yanı istihbaratçı dolu demir kubbeli İsrail devletine rahat rahat baskın yapan Filistinli mücahitlerin videoları 5-6 saat içinde tüm dünyaya yayıldı. Kendi derdine gömülmüş sade vatandaş bu sahnelemeyi, bu kurguyu anlayamayabilir ama bölgeyi bilenlere ‘PES artık!’ dedirttiler.''

"Sırada İran ve Türkiye var "

''Gazze’nin ardından Lübnan’nın işgali için mükemmel bir hazırlık! Sırada İran ve Türkiye var! Mükemmel bir sahne hazırlanmış… Gazze ardından Lübnan işgali için mükemmel bir hazırlık yapılmış ve bunun devamında İran ve Türkiye’nin belli bölgelerinin bilfiil hedefe alınacağı açık! Çünkü bu 100 yıllık bir plan! Bu “Büyük Ortadoğu Projesi!” Büyük Ortadoğu genişletilmiş İsrail demektir. Sion krallığı demektir. Ve bunun açılımı da bölge ülkelerinden kopartılmış Kürdistan parçaları demektir. Bu nedenle Kürdistan’a ‘2. İsrail’ denmektedir! Irak’ta bu gerçekleştirilmiş Irak parçalanmış, türlü manevrayla bir Barzanistan kurulmuştur. Öyle ya da böyle Suriye’de fiilen Amerikan ordusu korumasında bir Kürdistan oluşturulmuştur. Şimdi sırada İran ve Türkiye var. Ve bunu uzunca bir zamandır Batılı düşünce kuruluşları ve onların Michael Rubin gibi tetikçileri söylemektedir.''

“Batı İsrail'in yanında”

15 Temmuz darbe girişimini 3 ay önce yazan Rubin, olayların hemen akabinde ‘İran ve Türkiye Hamas teröründen sorumludur’ şeklinde yayın yapmış ardından Biden, Hamas ve Filistin yanlısı devletlerden hesap sorulacağını beyan etmiştir. Batılı liderlerin çoğu olayların ilk saatinde İsrail’in yanında olduklarını ifade etmişlerdir. Ortadoğu’da topyekûn bir savaş hali vardır ve kapımızdadır. Türkiye’de herhalde Devlet adamlarımız durumun farkındadır ve gerekli önlemleri almaktadır!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor
Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

Dünya

Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı
Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

Dünya

Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü
Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü

Dünya

Siyonistlere ait 2 helikopter düşürüldü

Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk
Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk

Gündem

Siyonist katiller: Hamas'a ait 4 binayı vurduk

RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar
RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar

Gündem

RPG-7 ile vuruldu! İşgalci Siyonistleri şaşkına uğratan anlar

Siyonistler kayıp sayısını açıkladı
Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

Dünya

Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği
ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

Dünya

ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23