Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı. Öncki gün başlayan çatışmanın ardından Gazeteci Yazar Banu Avar, Youtube hesabından çarpıcı açıklamalara dikkat çekti.

İşte Banu Avar’ın açıklamaları:

“7 Ekim 2023 Ortadoğu’nun şekil değiştirdiği gün olarak anılacak! Ortalık bir anda kana, dumana bulandı. Her yanı ajan, muhbir, silah, koruma kalkanı füze dolu olan İsrail’e bir iki düzine Filistinli saldırdı. Ayaklarında terlikler tank üzerinde pozlarla karakollara girdiler, kimse onları engelleyemedi. Olaylar 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın 50. Yıldönümünde oldu ve sürüyor. Sosyal medya birkaç saat içinde Filistinli silahlı güçlerin Hamas askerlerinin İsraillilere saldıran katliam filmleriyle doldu. Bombalanan binalar, kaçışan insanlar her yanı istihbaratçı dolu demir kubbeli İsrail devletine rahat rahat baskın yapan Filistinli mücahitlerin videoları 5-6 saat içinde tüm dünyaya yayıldı. Kendi derdine gömülmüş sade vatandaş bu sahnelemeyi, bu kurguyu anlayamayabilir ama bölgeyi bilenlere ‘PES artık!’ dedirttiler.''

"Sırada İran ve Türkiye var "

''Gazze’nin ardından Lübnan’nın işgali için mükemmel bir hazırlık! Sırada İran ve Türkiye var! Mükemmel bir sahne hazırlanmış… Gazze ardından Lübnan işgali için mükemmel bir hazırlık yapılmış ve bunun devamında İran ve Türkiye’nin belli bölgelerinin bilfiil hedefe alınacağı açık! Çünkü bu 100 yıllık bir plan! Bu “Büyük Ortadoğu Projesi!” Büyük Ortadoğu genişletilmiş İsrail demektir. Sion krallığı demektir. Ve bunun açılımı da bölge ülkelerinden kopartılmış Kürdistan parçaları demektir. Bu nedenle Kürdistan’a ‘2. İsrail’ denmektedir! Irak’ta bu gerçekleştirilmiş Irak parçalanmış, türlü manevrayla bir Barzanistan kurulmuştur. Öyle ya da böyle Suriye’de fiilen Amerikan ordusu korumasında bir Kürdistan oluşturulmuştur. Şimdi sırada İran ve Türkiye var. Ve bunu uzunca bir zamandır Batılı düşünce kuruluşları ve onların Michael Rubin gibi tetikçileri söylemektedir.''

“Batı İsrail'in yanında”

15 Temmuz darbe girişimini 3 ay önce yazan Rubin, olayların hemen akabinde ‘İran ve Türkiye Hamas teröründen sorumludur’ şeklinde yayın yapmış ardından Biden, Hamas ve Filistin yanlısı devletlerden hesap sorulacağını beyan etmiştir. Batılı liderlerin çoğu olayların ilk saatinde İsrail’in yanında olduklarını ifade etmişlerdir. Ortadoğu’da topyekûn bir savaş hali vardır ve kapımızdadır. Türkiye’de herhalde Devlet adamlarımız durumun farkındadır ve gerekli önlemleri almaktadır!”

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