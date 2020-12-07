GÜNDEM / 7 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yönetiminde başlayacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenecek Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi'ne (UKAFEST) katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ediyor.

(Sakarya/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.





SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftası Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Katar'da gerçekleştirilecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kura çekimi İsviçre'de yapılacak; A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Zürih/20.00)

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir oyuncu, salı günü gerçekleştirilecek Paris Saint Germain maçına ilişkin Parc des Princes Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını statta yapacak.

(Paris/21.00/21.30) (Görüntülü)

4- Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kulüp tesislerinde düzenlenecek basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Paris/16.00) (Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Havacılık sektörü Kovid-19 salgını sonrasına hazır

- TOBB Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun:

- "Türkiye'de sektör oyuncuları olarak yarın hizmet verecek şekilde organizasyonlarımızı canlı tutuyoruz"

- "Türk havacılık sektörü, bugün 550 civarında yolcu uçağı, 174 hava taksi uçağı, 325 balonu, 417 genel havacılık aracı, 62 zirai ilaçlama uçağı ve 300 bin kişiyle 30 milyar dolarlık hizmet ihracatı üreten dev bir sistemdir"

- "Dünyada hava yoluyla 2019'da seyahat eden 4,5 milyon yolcunun yaklaşık yüzde 2,3'lük kesimini terminallerimizde bizler misafir ettik"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- EÜAŞ'ın hidroelektrik santralleri yerli otomasyon sistemleriyle donatılacak

- Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz:

- "Yerli otomasyon sistemimiz, elektrik santralleri bazında 600 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlayacak"

- "2022 ve 2023'te tüm EÜAŞ santrallerine bunu uygulayacağız"

- "Sisteme siber saldırı yapılacak hiçbir kapı kalmadı. Bizim dışımızda sisteme başkasının girmesine imkan yok"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Türk Telekom CEO'su Önal: "Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer"

- "Savunmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, haberleşmeden sanayiye çok farklı alanlara entegre ettiğimiz, dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli teknolojilerimizle ülkemize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Pandemi döneminde de aynı sorumlulukla hareket ettik. Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyümüzle hayatı eve sığdırdık"

- "Türk Telekom için 2020, beklentilerin üzerinde geçti. Telekomünikasyon, pandeminin belirli ölçüde fırsatlar sunduğu bir sektör oldu. Biz özellikle sabit tarafta artan yeni bağlantı talepleri ve trafik artışını başarıyla yöneterek kesintisiz iletişimi sağlama konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk"

- "2020, dijitalleşmenin öneminin anlaşıldığı, kesintisiz iletişimin öneminin iş, özel yaşam ve eğitimin devamı için mutlak suretle perçinlendiği ve Türk Telekom gibi entegre bir operatörün başta sabit olmak üzere bütün ürünlerde yüksek performans gösterdiği, rekorlarla geçen bir yıl oldu"

- "eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM'i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız"

(Belgin Yakışan Mutlu-Hasan Arslan/İstanbul)













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