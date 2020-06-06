GÜNDEM / 6 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Halkalı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı projesinde 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.

(Rize/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- 108 yıldır sönmeyen ocak salgında da evden çıkamayanlar için yandı

- Türk Kızılayın asırlık aşevinde hayırseverlerin desteğiyle pişirilen yemekler, her gün koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasında yerini almaya devam ediyor

- Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan:

- "Pandemi sürecinden önce dağıtımları merkezden yapıyorduk. Vatandaşlarımız gelip buradan alıyorlardı. Tedbirler kapsamında bunu kaldırdık. Kendimiz dağıtmaya başladık. Hem aşevinde hem de dağıtım sürecinde hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

2- TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Salgın döneminde gıda arzı ve güvenliği sorunsuzdu"

- "Şuna bütün milletimiz bir kere gönül rahatlığıyla inanıyor; Türkiye salgın dönemini hem kontrol açısından çok iyi takip etti ve yönetti hem de gıda arzı ve gıda güvenliği noktasında herhangi bir sorun yaşamadan geçirdi"

(Lale Köklü/Hatay)





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