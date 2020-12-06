GÜNDEM / 6 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Atalyaspor-MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 12. haftası Altınordu-Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor-Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 7. haftadan ertelenen 1 ve 3. Grup'ta 9. haftadan ertelenen 3 maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası VakıfBank-İlbank, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftadan 1 maç ve 7. haftadan ertelenen 1 yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 8. haftadan tek karşılaşma oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/20.10)





ÖZEL HABER

1- Uçuş ağında 600 ülkeyle imzalanan havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- "Son 17 yılda 600’ün üzerinde ülkeyle ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirerek, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülke konumuna getirdik"

- "Avrupa'da pandemi döneminde yolcusunu en fazla arttıran havalimanı, yüzde 7 artışla İGA İstanbul Havalimanı oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Tapu sahteciliğinde yeni yöntem "dublör kullanmak"

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

- "Biz tapu işlemlerinde nüfus cüzdanı istemiyoruz artık. TC kimlik numarası yeterli oluyor. TC kimlik numarasına göre MERNİS'le bağlantı kuruyoruz. Kimlik bilgilerini orada teyit ediyoruz"

- "Kişi vekaletle geldiyse bu sefer noterlerle bağlantı kuruyoruz, vekaleti oradan teyit ediyoruz. İntikal belgesiyle ilgili olunca UYAP'la bağlantı kuruyoruz, Adalet Bakanlığı ile teyit ediyoruz. Bu alanlar daralınca bu sefer sahteciliğe meyilli art niyetli insanlar farklı yöntemlere başvurmaya çalıştılar"

- "Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar"

- "Tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki 'şu anda şöyle bir işlem' var. O telefon numarası bizde yoksa bu haberleşmeyi sağlayamıyoruz. Onun için bu bilgileri güncellerlerse gayrimenkulleriyle ilgili bütün işlemlerden cep telefonlarına gideceği için haberdar olurlar"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Görüntülü)

3- e-Tebligat ile 600 milyon lira cepte kaldı

- Tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesinin zorunlu hale getirilmesiyle 1 Ocak 2019'dan bu yana 47 milyon 664 bin 194 tebligat, bu şekilde iletildi

- e-Tebligat uygulamasıyla 28 bin 360 ağaç korundu, 1668 ton kağıt tasarrufu elde edildi

(Kemal Karadağ/Ankara)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.