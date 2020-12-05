GÜNDEM / 5 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Kars Lojistik Merkezi’nde incelemede bulunacak, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılış törenine katılacak.

(Kars/12.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 11. haftasına Göztepe-Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Ankara/13.30/Konya/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi Giresunspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Altay, Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.

(Giresun/13.30/Bolu/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Türk Telekom, Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Gaziantep/17.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçıyla başlayacak.

(Samsun/13.00) (Fotoğraflı) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor ile Solhanspor karşı karşıya gelecek, 6. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.

(İzmir/17.30/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Çanakkale/14.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında 5 maç yapılacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Uluslararası yatırımın nabzı Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde atacak

- YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın:

- "Uluslararası yatırım camiasının gündemine Türkiye'yi koymak için düzenliyoruz bu zirveyi. Türkiye bu küresel yatırım ortamından farklı düşünülemez"

- "Koca bir devlet protokolü zirve açılışımıza katılıyor. Bu uluslararası yatırımcılara bu ülkenin ne kadar değer verdiğini çok güzel gösteren, söze bile gerek olmayan bir mesaj oldu"

- "Buradaki şirketlerin yatırımlarını genişletme eğilimi, Türkiye'ye sıfırdan yeni bir yatırımcının gelmesi eğiliminden daha yüksek"

(Abdulselam Durdak-Hasan Arslan/İstanbul)





2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız"

- Kahramanmaraş'ta Kovid-19'u atlatıp görevlerine dönen Elbistan ve Afşin Belediye Başkanları herkesi Kovid-19 önlemlerine uymaya çağırdı

- Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz:

- "Hastalık sürecinde halsizlik ve terleme yaşadım. Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlığımız sıhhatimizdir. Onu korumak zorundayız"

- Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven:

- "Bilim Kurulumuz ısrarla ve üstüne basa basa toplu ortamlardan kaçınmamızı, bir araya gelinmesinin sakıncalı olduğunu belirterek hastalığın yayılım hızının düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Karantina sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm ve anladım"

(Ali Öztürk-Sinan Doruk/Kahramanmaraş)







3- 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti yaygınlaştırılıyor

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:



- "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan 'Adrese Teslim Şifre Başvuruları' hizmeti, Keçiören'de de başladı"



- "Uygulama, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)





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