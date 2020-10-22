GÜNDEM / 22 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'nun Dörtdivan, Merkez ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Bolu/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TBMM'den

- Genel Kurulda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



- Plan ve Bütçe Komisyonunda İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.



(Ankara/14.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini ilan edecek.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı, videokonferansla yapılacak.



(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil’in de arasında bulunduğu 3 sanık, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.



(Ankara/14.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak.

- Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Villarreal/22.00) (Fotoğraflı)



2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Tuzlaspor-Ankaraspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Menemenspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)



3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesi 6 maçla sona erecek.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'la karşılaşacak.



(Atina/21.00)



5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftada ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.



(Elazığ/13.00/Muğla/17.00)







ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin afet stratejisi: Risk azaltma planlarıyla her şehir afetlere dirençli hale getirilecek

- AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:

- "Afetler olmadan önce hangi kurumun ne yapması gerektiğinin net bir şekilde ortaya konulduğu İl Afet Risk Azaltma Planları ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye'nin geleceğinin afetlere hazırlanması için çok önemli"

- "Risk azaltma planlarıyla varılmak istenen noktalardan biri, vatandaşlarımızın bu konudaki bilincini artırmak"

- "Vatandaşlarımızın katılımı bu planlarımızın olmazsa olmazı. Sadece kamu kuruluşlarının, özel sektörün ya da sivil toplum kuruluşlarının değil, her bir bireyin katkısıyla bu çalışmalarda başarıya erişebiliriz"

- "Risk azaltma planlarını ne kadar hızlı hayata geçirebilirsek iklim değişikliği ya da bitki örtüsü kaynaklı değişikliklerin etkilerini de minimuma indiririz diye umuyoruz"

(Orhan Onur Gemici-Ankara)

2- Van, 2011 depreminden sonra devletin imkanlarıyla yeniden inşa edildi

- Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından hayata geçirilen yatırımlar ve yapılan hizmetlerle depremin izleri kısa sürede silindi

- Depremin üzerinden geçen 9 yıllık süreçte yaklaşık 40 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı

- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

- "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin tamamı Van halkının yanındaydı. Belki de tarihimizde yaraları en hızlı sarılan deprem Van depremi oldu"

(Mesut Varol/Van)

3- GRAFİKLİ - Mandalina ihracatında rekor beklentisi

- Bu sene hem verim hem de rekoltenin yüksek olduğu mandalinada ihracatçılar koronavirüs etkiyle rekor bekliyor

- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

- "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık. Bu sene mahsulün iyi olmasıyla 400 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)









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