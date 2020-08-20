GÜNDEM / 20 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnafla görüşecek, Merkez Muhtarlar Derneği'ni ve Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Aksaray/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıklayacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararları ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri ile temmuz ayına dair Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.



(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Atletizmde Turkcell Süper Lig mücadelesinin ilk kademe yarışları tamamlanacak.

(Bursa/15.30-19.35) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Koronavirüs sürecinde bahçe mobilyaları satışları katlandı

- MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

- "Salgınla birlikte insanların açık havaya, bahçe ve balkona, yazlıklara ilgisi arttı. Bu ilgi, bahçe bahçe mobilyalarına da yansıdı"

- "İç piyasalarla birlikte ihracatta da hareketlilik yaşanıyor"

- MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:

- "(Satışlarda) Geçtiğimiz yıla göre 2 kat artış var. En çok koltuk ve masa takımları ön plana çıkıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

- DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda

- Marmara Bölgesi genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaşırken, İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ilk sırada bulunuyor

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

3- "Turizmin başkenti" Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı

- Bu yıl ocak ayından bu yana Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere 31 ülkeden yaklaşık 850 bin turist, tatil için Antalya'yı tercih etti

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Ağustosun ikinci yarısından itibaren ülke ve turist sayısında önemli bir artış olacağını düşünüyoruz"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "Güvenli Turizm Sertifika sistemi ile her türlü önlemi alarak turizm faaliyetine başladık. Bu konuda dünyada öncü olan ülkelerin başında geliyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)













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