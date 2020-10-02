GÜNDEM / 2 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya gelecek.

(Konya/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek.

- Gruplarda mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00)

2- Süper Lig'de sezonun 4. haftası MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda, Beşiktaş Aygaz'ın da mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde gerçekleştirilecek.

(Viyana/12.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/16.00)





ÖZEL HABER

1- Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı:

- "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ila 30 bin arasında ziyaretçi geliyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti"

- "Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

2- "Turizmin başkenti"ne gelen turist sayısı 2,5 milyonu aştı

- Antalya, koronavirüs sürecinde ziyaretçilerine sunduğu "güvenli tatil" imkanlarıyla 1 Ocak-30 Eylül döneminde, 2 milyon 576 bin 537 turiste ev sahipliği yaptı

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Bu kadar misafiri bu süreçte getirebilmek Türkiye'nin başarısı. Bunu güvenli ve sağlıklı turizmle başardık"

- AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu:

- "Tüm dünyada, Türkiye en güvenli destinasyon oldu. Avrupalı ve BDT ülkelerinin birinci tercihi Türkiye oldu"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, eylülde düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu

- Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın da bulunduğu 152 zanlı yakalandı

- Düzce'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı

- TSK hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı

- Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

(Volkan Kaşik/Malatya)





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