GÜNDEM / 19 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 5. haftası, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Akhisarspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.



(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)



3- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maç için Leipzig kentine gidecek.

- Havalimanına girmeden önce teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Teknik direktör Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu ile Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Red Bull Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.00-Leipzig/19.30/20.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla tamamlanacak.



(İzmir/18.00)







ÖZEL HABER

1- Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu



- Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana 58 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle mücadele hız kazandı

- Sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 bin 850 litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

- Söz konusu operasyonlarda yakalanan 296 şüpheliden 78'i tutuklandı

(Halil Şahin/İzmir)

2- Ekonomi 3 çeyrekte pandemiye karşı antikor üretmeyi başardı

- İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) "Pandemetre-2" araştırması, Kovid-19'un etkisini sürdürmesine karşın yılın 3 çeyreğinde 14 göstergeden 11'inin geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığına işaret etti

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

- "Türkiye, pandemiyle yaşamayı öğrendi. Ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz"

- "Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Tedarik zincirinde Türkiye, Latin Amerika ve Afrika öne çıkacak

- C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu:

- "Türkiye, Latin Amerika, Afrika gibi bölgelerden yapılacak satın alımların önümüzdeki yıllarda genişlemesini bekliyoruz"

- "Kısa bir sürede dijital dönüşümü başarmak son derece zor. Bu dönemde yapılanlar ancak bazı önemli iş akışlarının imkanlar ölçüsünde dijital süreçlere aktarılması olarak değerlendirilebilir"

- "KOBİ'lere tavsiyemiz, onaylanmış alacaklarını nakit akışına çevirmek için tüm finansal alternatiflerini iyi değerlendirmeleri"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)









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