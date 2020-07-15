GÜNDEM / 15 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

(Ankara/11.30/12.00/16.00/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerine verilecek yemeğe katılacak.

(Ankara/10.00/TBMM/12.00/Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- TBMM'de, 81 ilden Ankara'ya gelecek sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayacak anma etkinlikleri çeşitli programlarla devam edecek.

(TBMM/22.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunacak.

(Rize/11.00/Artvin-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla Bakanlık merkez binada düzenlenecek "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'ndaki anma programlarına katılacak.

(Ankara/17.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tire'deki orman yangınına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonucu şehit düşen iki orman muhafaza memuru için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenecek törene katılacak.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü-Vatan İçin Kepenk Kapatan Esnaf Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Makedonya'da erken genel seçim düzenlenecek.

(Üsküp) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı" düzenlenecek.

(Ankara/11.50) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İletişim Başkanlığı tarafından darbe girişimin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatılacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirilecek.

(İstanbul/22.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İstanbul Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaret edilecek, Sultanahmet Camisi'nde "Demokrasi Şehitleri için Okunan 251 Hatim Duası ve Mevlit Programı" düzenlenecek.

(İstanbul/11.00/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Artvin/Rize) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)







SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun eleme turu ve normal sezon kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Mies/12.00)





ÖZEL HABER

1- 15 Temmuz'da destan yazan kahramanlar için tüm imkanlar seferber edildi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

- "15 Temmuz gecesi devlet ve millet iradesi için mücadele eden ve bu uğurda can veren 251 şehidimizin yakını, 2 bin 734 gazimiz ile gazi yakınlarımıza istihdamdan eğitime uzanan birçok konuda destek sağlıyoruz"

- "15 Temmuz şehit yakınlarımız ve gazilerimizi kamuda istihdam ederek düzenli gelir sahibi olmalarına imkan tanıdık"

- "Şehit ve gazilerimizin çocuklarına, özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim imkanı sağladık"

- "15 Temmuz'da aldığı yaralar sebebiyle malul olmuş, yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı raporu olanlara maluliyet aylığı bağladık"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan FETÖ'cüleri de "ankesörlü telefon" deşifre etti

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi iletişimde kullanılan "ankesörlü telefon ve sabit kontörlü hatlara" yönelik Kasım 2017'de başlatılan soruşturma, aktif olarak darbeye katılmayan FETÖ mensubu muvazzaf askerlerin de deşifre olmasına olanak sağladı

- Soruşturmada, bugüne kadar ankesörlü telefonlarla irtibat kuran 5 bin 190 şüpheli belirlenirken, haklarında darbe girişimi ve örgüt suçlarından soruşturma bulunmayan 3 bin 510'u hakkında gözaltı kararı verildi

- Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 bin 47 şüpheliden 1718'si tutuklanırken, 1216 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla salıverildi

(Enes Can/İstanbul)

3- Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı

- Yılın ilk yarısında 92 ülkeye 39 milyon 755 bin dolarlık bisiklet, mopet ve motosiklet ihraç edildi

- Dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artıran sektör, en fazla ihracatını Avrupa ülkelerine yaptı

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

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