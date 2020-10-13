GÜNDEM / 13 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara /14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı dönümü dolayısıyla Altındağ Belediyesinin düzenlediği Kavaklı köyünde 150 dönümlük alanda 5 bin ıhlamur fidanı dikim programına katılacak.

(Ankara / 11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenecek "Ankara'nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü Etkinlikleri" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımalar takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde Serbest Güreş A Milli Takımı kampını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 14 Ekim'deki Sırbistan maçı öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ve bir futbolcu, çarşamba günü Türkiye ile yapacakları maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sırp ekip son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Uluslar A, C ve D Liglerinde gruplarda 4. hafta maçları yapılacak.

5- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

(Wolverhampton/21.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımına konuk olacak.

(Berlin/21.00)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor-PTT, Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Aksaray/Aydın/17.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/13.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

9- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi 3 maçla başlayacak.

10- Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ligde 5. haftayı bay geçecek siyah-beyazlar, 6. haftadaki Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- "Turizmin başkentinde" sezon uzuyor

- Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz:

- "Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik ekimin ilk haftasında toplam 200 bin turist ağırlarken, Antalya aynı dönemde 250 bin turistin tercih ettiği destinasyon oldu"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Sayılardan daha ziyade en önemli konu dünyanın pes ettiği, dünyada turizmin bittiği dönemde hala turizm yapıyor olabilmek çok büyük bir başarı"

- "Antalya'ya sadece eylülde bir milyondan fazla turist geldi. Bunun en büyük nedenleri doğru ürün, doğru fiyatlandırma, doğru hizmet, doğru ürün kalitesi ve daha da önemlisi güvenli turizm sertifikası"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Türkiye'nin uzay yatırımları artarak sürecek

- ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci:

- "(Roket fırlatma hazırlığı) Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak"

- "Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girilecek. Bunların bir kısmı şu anda devletimiz tarafından destekleniyor. 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içerisindeyiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Kovid-19'da en hızlı bulaş riski aile içinde ortaya çıkıyor

- Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş:

- "Aile ortamında bu riskin daha fazla olmaya görmeye başladık. Her kliniğe baktığınız zaman aynı soy isimden bir iki kişi bulabiliyorsunuz"

- "5 aydır yatağından çıkmayan 104 yaşında bir hastamızın, 1 hafta onu sadece 10 dakika ziyaret eden torunundan bulaşı aldığını tespit ettik. Burada toplumda alınan sıkı tedbirlerle birlikte herkesin bireysel olarak kendi ailesinde, ailenin reisinden en küçüğüne kadar herkesin tedbiri sıkı bir şekilde uygulaması gerekiyor"

- "Biz hastalarımızın çoğunu virüsten değil vücudun virüse gösterdiği aşırı tepkiden kaybediyoruz. Orta yaş gruptaki hastalarımız da büyük risk altındadır. Bize şu anda yaşlı bir hasta geldiği zaman o hastadan ziyade orta yaştan daha çok korkmaya başlıyorum"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)









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