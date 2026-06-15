Yaptığımız emeğin ve masrafın karşılığını alıyoruz mutlaka üreticilerimize tavsiye ederiz diyen çiftçi Abdurahman Keleş, şöyle konuştu: "Bir ziraatçının tavsiyesiyle bahçemize Orange Ruby cinsi kayısı diktik. 7 yaşında ağaçlarımız, 6 senedir verim alıyoruz. İlk sene yüzde 25, yüzde 30 oldu. Şimdi yüzde yüze ulaştı, çok güzel, satışı da çok güzel. Pazarı da çok güzel.Hem toptan hem perakende satış yapabiliyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Tadı, bildiğimiz şekerparenin biraz daha iyisi, Malatya kayısısına yakın bir tadı var. Biraz ekşi, biraz tatlı, güzel bir tadı var. Geliri çok iyi. Yani eğer soğuk vurmazsa ya da don olmazsa, kayısıların verimi çok güzel. Bakımını yaptıktan sonra hiçbir problem yaşanmıyor. Bu sene de oldukça yüksek verim var, yağışların iyi gitmesinden dolayı. Yani sıkışmadı ağaçlar.