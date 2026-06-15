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#1
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

BİR YIL SONRA MEYVE VERMEYE BAŞLADI Düziçi ilçesinde 10 dönümlük arazide kayısı üretimi yapan Abdurahman Keleş'in bahçesindeki ağaçlar, dikimden bir yıl sonra meyve vermeye başladı.

#2
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

Bugün 7 yaşına ulaşan ağaçlardan yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ürün alınırken, ağaç başına 250 ila 300 kilogram arasında verim elde edildiği öğrenildi.

#3
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

YÜKSEK VERİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ Keleş, Orange Ruby çeşidinin yüksek verimiyle öne çıktığını, bu yıl etkili olan yağışların da üretime olumlu katkı sağladığını ifade etti.

#4
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

Bahçedeki ağaçların gelişiminden memnun olduğunu belirten Keleş, hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

#5
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

ORANGE RUBY CİNSİ İLGİ GÖRÜYOR Erkenci özelliğiyle bilinen Orange Ruby cinsi kayısının bölgedeki üreticiler tarafından da ilgi gördüğü belirtildi.

#6
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

Yaptığımız emeğin ve masrafın karşılığını alıyoruz mutlaka üreticilerimize tavsiye ederiz diyen çiftçi Abdurahman Keleş, şöyle konuştu: "Bir ziraatçının tavsiyesiyle bahçemize Orange Ruby cinsi kayısı diktik. 7 yaşında ağaçlarımız, 6 senedir verim alıyoruz. İlk sene yüzde 25, yüzde 30 oldu. Şimdi yüzde yüze ulaştı, çok güzel, satışı da çok güzel. Pazarı da çok güzel.Hem toptan hem perakende satış yapabiliyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Tadı, bildiğimiz şekerparenin biraz daha iyisi, Malatya kayısısına yakın bir tadı var. Biraz ekşi, biraz tatlı, güzel bir tadı var. Geliri çok iyi. Yani eğer soğuk vurmazsa ya da don olmazsa, kayısıların verimi çok güzel. Bakımını yaptıktan sonra hiçbir problem yaşanmıyor. Bu sene de oldukça yüksek verim var, yağışların iyi gitmesinden dolayı. Yani sıkışmadı ağaçlar.

#7
Foto - Ziraat mühendisinin tavsiyesine uydu! 6 yıldır dalları kırarak hasat yapıyor!

Geçen yıl don oldu, bu yıl don da olmadı. Çok güzel verim var. Gördüğünüz gibi ağaçlarda meyve tutumu çok iyi. Yurt dışından gelip almak isteyen ihracatçılar var. Yurt dışına satılıyor. Onlara da verdiğimiz zaman oluyor. Yurt içine, bulunduğumuz bölgeye de satışını yapıyoruz. Yaptığımız masrafın, emeğin karşılığını alıyoruz. Bölgede farklı yerlerde ekenler de var, Düziçi'nde geniş bir alanda aslında kayısı bahçeleri var."

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