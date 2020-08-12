GÜNDEM / 12 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak.

- İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları Alanı'nda incelemede bulunacak Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın tanıtımına iştirak edecek.



(Kocaeli/11.00/13.30/Bursa/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nun ilk maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)



3- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- İçişleri Bakanlığından, "vale ve değnekçi" sorununu ortadan kaldıracak adım

- Bakanlık, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor

- Buna göre vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak

- Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak

- Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak

- İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak

- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek

- Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak

- Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek

(Sertaç Bulur/Ankara)

2- İskenderun'daki uluslararası liman, Lübnan'a destek için hazır

- LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy:

- "LimakPort İskenderun Limanı, Lübnan'a en yakın alternatif liman olarak yardıma ve hizmete hazırdır"

- ATSO Başkanı Hikmet Çinçin:

- "Daha önceki yıllarda da mesela Irak krizinde de çok önemli bir lojistik üs olarak görev yapmış bir yer İskenderun Limanı. Alt yapısı da müsait, Lübnan'ın hizmetinde de olacak olması tabi ki mümkün. Bizler de destekliyoruz"

(Lale Köklü/Hatay)

3- "Sanayinin kalbi"nden 7 ayda 187 ülkeye ihracat

- Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan ocak-temmuz döneminde 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi

- En fazla ihracat yapan ikinci il konumunda bulunan Bursa'nın 7 aylık dış satımı 6 milyar 662 milyon 457 bin dolar olarak kayıtlara geçti

(Sinan Balcıkoca/Bursa)













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