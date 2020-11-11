GÜNDEM / 11 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılacak.

- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de iştirak edecek.

- Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.11/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.



(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde toprağa verilecek.

(Eriha) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, erteleme maçında Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek.

- G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımıyla, H Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya'da Hapy Casa ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Laktasi/20.30/Brindisi/22.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Arkas Spor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.

(İzmir/Afyonkarahisar/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-İlbank maçı yapılacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

9- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edilecek. (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 8. hafta maçı yapılacak. 3. haftadan ertelenen maçta Yenimahalle Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçti

- Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999 depreminde büyük yıkımın yaşandığı Düzce'de aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı

- Depremin izlerini silen Düzce'de olası afetleri daha az kayıpla atlatabilmek amacıyla yatay kentleşme, 4 kat izni ve kentsel dönüşüm modeli yürütülüyor

- Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü:

- "Yapmamız gereken depreme dayanıklı konutlar inşa etmektir. Düzce Belediyesi, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte yeni yapıların yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını denetliyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Kat yüksekliğimizi 18 kattan 4 kata düşürdük. Bugün Düzce'nin her bölgesinde izin verdiğimiz kat yüksekliği zemin artı dörttür"

(Ömer Ürer/Düzce)

2- Turizm sektörü temsilcileri 2021'den umutlu

- Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca:

- "Bu yıl pandemi ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle az sayıda turisti misafir etmiş olsak da verdiğimiz bu başarılı sınavın 2021 yılında güçlü geri dönüşlere yol açacağını umuyoruz"

- "İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Türkiye'nin rakibi konumundaki destinasyonlar ciddi güven kaybına uğrarken, bu süreçte Türkiye'nin yıldızının parlayacağına inanıyoruz"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Bu yıl yapılanların meyvesini 2021'de toplayacağımızı düşünüyorum. Sektör olarak gelecek yıldan umutluyuz"

(Bekir Bektaş/Antalya)

3- İkinci el online oto pazarında satışlar da, fiyatlar da artıyor

- Bu yılın 10 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı

- Online otomotiv pazarındaki yüzde 53,1'lik artış baz alındığında, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi

- Ekim ayında satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini de 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)













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