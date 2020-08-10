GÜNDEM / 10 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile haziran ayına dair kümes hayvancılığı, süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-Kopenhag ve Inter-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

(Köln/Düssedorf/22.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Voleybolda 2020-2021 sezonu için Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, kadınlar ile erkeklerde 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstür çekimi, TVF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda on-line yapılacak.

(14.00)





ÖZEL HABER

1- Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı

- Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13,2 milyar dolara yükseldi

- Tarıma bağlı sektörlerden fındık ve mamullerinde yüzde 27,9, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7,2, yaş meyve ve sebzede yüzde 24,4, meyve-sebze mamullerinde yüzde 5,7'lik ihracat artışı yaşandı

- İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören:

- "Dış ticarette aksama olmaması için önlemler zamanında alındı. Bu çerçevede hayata geçirilen uygulama ve çözümlerle haklı bir başarı elde edildi"

- İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhsin Çakıcı:

- "Salgın sürecinde ev içi temel besin maddelerinin tüketimi ön plana çıktı ve bu durum da ihracatımıza olumlu yansıdı"

- İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer:

- "İhracatımızın olmadığı birçok ülkeden bizlere ürün talepleri ulaşmaktadır"

(Burhan Sansarlıoğlu/Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Psikolojik açıdan gerçekten çok sıkıntılı"

- Yakalandığı Kovid-19'u yenen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı

- Bilgin:

- "Kovid-19'a önce ben yakalandım, sonra eşim, son olarak da kızım yakalandı. Psikolojik açıdan gerçekten çok sıkıntılı. O nedenle tedbiri alın, bunu yaşamadığı için bazı vatandaşlarımız farkında değil. Yaşadığınızda hem biyolojik hastalık boyutu, hem de psikolojik boyutu var"

(Özgün Tiran/Kırklareli)

3- Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu"

- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor

- Anne Ayşe Bülbül:

- "Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum, yalnız Eren'in çektiği yokluklar, çileler, sefaletler çoktu, ben onları ölsem gitsem de unutmam"

- "Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren'im oldu. Eren'in acısı üç yıl değil, bin yıl geçse de bitmez"

- "Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun"

- "Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi..."

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)









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