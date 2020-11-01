GÜNDEM / 1 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve gardaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(Samsun/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

- Yılmaz'ın naaşı Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psikososyal destek alanını ziyaret edecek, afet sonrası eğitimdeki durumla ilgili basın açıklaması yapacak.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cezayir'de anayasa değişikliği için halk oylaması yapılacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.



(Rize/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



2- TFF 1. Lig'in 8. haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, Eskişehirspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.



(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig'de 1, 2. ve 3. grupta maçlar yapılacak.



4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş, Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.



(Muğla/13.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Voleybol-Altekma, Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.



(Artvin/13.00/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç oynanacak.



8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya'da koşulacak.



(Imola/15.10)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Depremzedelerin "hasar tespiti" için başvuruda bulunmasına gerek yok

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın "hasar tespit" çalışmaları başlatılıyor

- İzmir depremi sonrası Bakanlık tarafından oluşturulan 2'şer kişilik yaklaşık 600 ekip, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları yapacak



- Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)



2- Tarım arazisi varisine finansman desteği

- Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılırken, varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için de çalışma başlatılacak



- Toprak Bilgi Sistemi'ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak ve bu kapsamda 2,5 milyon hektar alan için planlama yapılacak



(Deniz Çiçek/Ankara)





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