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Kadın - Aile Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun
Kadın - Aile

Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun

Yılın yeni yeşil zeytinleri pazar tezgâhlarını süsledi. Günde yedi tane yeşil zeytin yiyerek hem zinde kalmak, hem de beyni korumak mümkün.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 17:11:00 -
Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun

Yılın yeni yeşil zeytinleri pazar tezgâhlarını süsledi. Günde yedi tane yeşil zeytin yiyerek hem zinde kalmak, hem de beyni korumak mümkün.

Siyah sofralık zeytin diyarı Bursa'da yeşil zeytinler sofralarla buluştu. Reyhan Pazarı’nda esnaflık yapan Kaya Ali Yıldız, yeni mahsûl yeşil zeytinlerin tezgâhları süslediğini belirterek, kahvaltıda çerez gibi yenilen bu zeytinlerin büyük rağbet gördüğünü söyledi. Yeşil zeytinin şifa deposu olduğunu ifade eden Yıldız, vatandaşların taze yeşil zeytinleri kilo kilo alıp evde kendileri kurduklarını bildirdi.

Yıldız, “Bursa'nın Gemlik tipi siyah sofralık zeytini dünyaca meşhurdur. Siyah zeytinin olmamış haline yeşil zeytin denir. Bursa siyah zeytini ünlü olduğu gibi, Ege'nin de yeşil zeytini meşhurdur. Biz şu anda Ege yöresi yeşil zeytinini satıyoruz" dedi.
Yılın ilk zeytinlerinin Bursa ve Marmara bölgesine Manisa’nın Akhisar ilçesinden geldiğini anlatan Yıldız, bu harika gıdanın bir kilosunun fiyatının 10 lira olduğunu söyledi.

Uzmanlar ise yeşil zeytinin tam bir şifa deposu olduğunu bildiriyor. Bünyesindeki polifenoller sayesinde beyindeki oksidatif stresi azaltır. Böylece sinir hücrelerini korur. Doktorlar günde 7 tane zeytin yemenin hafızayı güçlendirdiğini söylüyor. D vitamini boldur. Çocukların kemik yapısının gelişmesine katkı sağlar. E vitamini bakımından da zengindir. Kişinin günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Gün boyu dinç olmasını sağlar.

 

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