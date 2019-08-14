Laktoz intoleransı sorunu olmayanlar için süt son derece sağlıklı bir içecektir. Uzmanlar hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlik boyunca düzenli süt tüketiminin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Kalsiyum deposu olan süt kemiklerin güçlenmesine ve ileri yaşlarda osteoporoz sorunuyla karşılaşılmaması için son derece kıymetli.

Sütün faydaları nelerdir?

Süt; kalsiyum, protein, potasyum, fosfor, A vitamini, B12 vitamini, D vitamini ve niasin açısından son derece zengindir.

Süt güçlü kemiklerin anahtarıdır.

A vitamini yönünden zengin olan süt göz sağlığı için kıymetlidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar süt ile kilo verme arasında önemli bir bağ olduğunu kanıtlamıştır. Hem de sanıldığı gibi light süt ile değil bildiğimiz tam yağlı inek sütüyle. Ölçülü tüketildiğinde süt uzun süre tokluk hissi verir. İçeri nedeniyle süt metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur.

Süt bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cildin uzun yıllar gençliğini koruması için süt çok önemlidir.

Süt beyin sağlığı için en kıymetli besinlerden biridir.

Diş çürümelerini önleyen süt saçların hızlı uzamasına da yardım eder.

Bu leziz içecek tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli süt tüketiminin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Süt kasların güçlenmesini sağlar.

Günde kaç bardak süt içilmeli?

Sütün sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Sağlıklı bir beden için son derece kıymetli olan sütü ölçülü tüketmek de son derece önemli. Uzmanlar süt tüketiminin günde 2 bardağı geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Sütün faydalarından yararlanmak içinse özellikle hazır meyveli sütleri tercih etmemenizi tavsiye ederiz. Bunun yerine evinizde kendiniz meyveli süt hazırlayabilirsiniz. Ancak meyveli sütlerin, sade süte oranla daha çok kalori içerdiğini aklınızdan çıkarmamanız gerekir.