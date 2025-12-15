Günde iki sigara masum değil! Bilim insanları gerçeği ortaya koydu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi bünyesindeki Cicarone Sağlık Merkezi'nin yaptığı araştırmada "az da olsa" sigara tüketmenin çok ciddi zararları olduğu ortaya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde görevli kardiyolog doktor Michael Blaha ve ekibinin yaptığı araştırmada 300 binden fazla yetişkinin sağlık verilerinin mercek altına alındığı 22 araştırma incelendi. Bu araştırmalar yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimine yayılırken, bu araştırmaların sonucunda sigara içmenin kalp ve damar rahatsızlıkları riskini ve bu rahatsızlıklardan ölüm oranını daha çok artırdığı tespit edildi.

"Az miktarda" sigara içmenin bile vücutta çok ciddi hasarlar oluşturduğunu ve bu kişilerde hiç sigara içmeyenlere göre ölüm riskinin çok daha fazla olduğu kaydedilirken "günde 2 ile 5 sigara" içen kişilerde kalp krizi riskinin yüzde 50, herhangi bir sebepten erken ölüm riskinin ise yüzde 60 seviyesinde olduğu anlaşıldı.

Sigarayı bıraktıktan sonraki 10 yılda bu risklerin azaldığını ve zaman içinde sağlığın iyiye gittiğini belirten uzmanlar, buna rağmen sigarayı bırakmalarından 30 yıl sonra bile bu kişilerin hayatında hiç sigara içmeyenlere göre sağlıklarının daha kötü olduğunu da açıkladı.

Bilim insanları, "Sigara tiryakileri olabildiği en erken zamanda sigarayı bırakmalı. En az bir sigara tüketimi bile sağlığa zararlı" dedi.